У Тернополі встановили скульптурну композицію «Пара лелек»

У Тернополі сьогодні встановили скульптурну композицію «Пара лелек».

Як передає кореспондент УНІАН, під час відкриття композиції архітектор, киянин Сергій ЛЕБЕДИНСЬКИЙ повідомив, що макет свого часу продемонстрував меру Тернополя Роману ЗАСТАВНОМУ, і той вирішив встановити таку композицію у місті як символ родини, молодості, добра та щастя - триметрова скульптура з бронзи у вигляді двох лелек, що сплелися над гніздом, у якому лежить сповите немовля. Встановили композицію в центрі міста перед входом у парк ім. Шевченка біля замку.

Скульптуру подарувало місту подружжя Романа та Оксани ЗАСТАВНИХ.

«Дуже символічно, що поруч одразу розташований пологовий будинок. Діти – це є найбільша цінність, і, думаю, молоді люди біля цих лелек проникатимуться відповідними думками, а невдовзі уже завітають у пологовий», – зазначив під час відкриття скульптури Р.ЗАСТАВНИЙ.

Разом із тим він не повідомив, скільки коштує скульптура, пояснивши, що «ціну подарунків не називають».

Міський голова також додав, що на День незалежності України у Тернополі відкриють ще один пам’ятник – уславленій землячці Соломії Крушельницькій.