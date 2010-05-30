Помер Денніс Хоппер
14:10, 30 травня 2010Культура
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Кілька років актор боровся з раком
У Каліфорнії на 75-му році життя помер американський актор і кінорежисер Денніс Хоппер, повідомляє Reuters.
Останні декілька років він боровся з раком передміхурової залози.
Широка популярність прийшла до актора після фільмів «Бунтар без ідеалу» (1955) і «Гігант» (1956). Він також знявся в таких популярних картинах, як «Апокаліпсис сьогодні» і «Синій оксамит».
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