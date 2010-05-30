Помер Денніс Хоппер

У Каліфорнії на 75-му році життя помер американський актор і кінорежисер Денніс Хоппер, повідомляє Reuters.

Останні декілька років він боровся з раком передміхурової залози.

Широка популярність прийшла до актора після фільмів «Бунтар без ідеалу» (1955) і «Гігант» (1956). Він також знявся в таких популярних картинах, як «Апокаліпсис сьогодні» і «Синій оксамит».

Газета.ру