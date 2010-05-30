Рибак отримав Срібну калошу за плагіат

Російська радіостанція Серебряный дождь роздала свої щорічні антинагороди Срібна калоша за найбільш сумнівні досягнення.

Лауреатом у номінації Плагіат року або Віддавай-ка рідну взад став переможець минулорічного Євробачення Олександр Рибак. На думку журі, саундтрек Рибака до фільму Чорна блискавка під назвою Я не вірю в дива дуже нагадує композицію групи Aerosmith I Don`t Want to Miss a Thing.

Калошею в категорії Не аватар року були відзначені творці порноролика, який показали на Садовому кільці.

Приз в категорії Обтяжливі обставини, або Повний Мутко поділили колишній президент російського Олімпійського комітету Леонід Тягачов і міністр спорту, туризму і молодіжної політики Віталій Мутко.

Премію за головний Безглуздий вчинок року отримав депутат Держдуми від ЛДПР Андрій Лебедєв за звернення на адресу президента Росії Дмитра Медведєва з проханням розібратися в контактах глави Калмикії Кірсана Ілюмжинова з інопланетянами.

Московську міську Думу Срібний дощ нагородив званням Річка рухомість і нерухомість за ухвалення плану забудови Москви таємно від її жителів.

Приз За довге життя в мистецтві, не співпадаючи з мистецтвом був вручений народному цілителя, авторові книг про здоровий спосіб життя, організатору клубу Бадьорість, телеведучому Першого каналу Геннадію Малахову.

Нагороду навіть отримав ісландський вулкан Ейяф’ятлайокудль, якому присудили перемогу в номінації У природи є поганої погоди.

Премія Срібна Калоша була заснована в 1996 році. Її одержали більше 50 представників шоу-бізнесу, серед яких Барі Алібасов, Філіп Кіркоров, Микола Басков, група Мумій Троль, Алсу і багато інших. Причому деякі артисти одержували своєрідну нагороду кілька разів.

