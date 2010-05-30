На Євробаченні-2010 перемогла Німеччина

Представниця Німеччини Лена Майер-Ландрут виграла міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2010, фінал якого відбувся в Осло.

Фото: Лена Майер-Ландрут з піснею Satellite набрала 246 балів.

Друге місце зайняла група Manga з Туреччини, третє місце - Paula Seling&Ovi з Румунії.

На четвертому рядку опинився дует Шані і Томаса Невергріна з Данії, на п`ятому місці - співачка Сафуре з Азербайджану.

Представниця України Alyosha (справжнє ім`я - Олена Кучер) увійшла до десятки фіналістів, набравши 108 балів.

Нагадаємо, що у фіналі Євробачення-2010 взяли участь 25 країн: Україна, Росія, Азербайджан, Іспанія, Норвегія, Молдова, Кіпр, Боснія і Герцеговина, Бельгія, Сербія, Білорусь, Ірландія, Греція, Великобританія, Грузія, Туреччина, Албанія, Ісландія , Франція, Румунія, Вірменія, Німеччина, Португалія, Ізраїль, Данія.

Переможець був визначений шляхом глядацького голосування і голосування професійного журі в 39 країнах Європи.

Таким чином, Євробачення-2011 пройде в Німеччині.

Корреспондент.net

