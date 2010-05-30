Alyosha вважає, що гідно виступила на Євробаченні

Представниця України на Євробаченні-2010 Alyosha вважає, що виступила на конкурсі гідно.

Про це вона заявила в інтерв`ю газеті Сегодня.

"Я взагалі не зрозуміла принципу голосування. Це ж неправильно, коли люди голосують за учасника не через те, що їх зачепила його пісня, а тому що вони добре ставляться до країни, яку той представляє", - сказала співачка.

"Якщо б я вирішувала, кому віддати перше місце, то, як це не дивно, я б назвала переможцем Норвегію. Мені сподобалася і пісня, і голос такий чистий. Хлопчик (Дідрік Соллі-тенге) співав чудово!" - додала вона.

Як повідомлялося, в столиці Норвегії Осло в ніч з 29 на 30 травня відбувся фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2010. Перемогла представниця Німеччини Лена Майер-Ландрут.

Нагадаємо, що друге місце зайняла група Manga з Туреччини, третє місце - Paula Seling & Ovi з Румунії.

Представниця України Alyosha (справжнє ім`я - Олена Кучер) увійшла до десятки фіналістів, набравши 108 балів.

Усього у фіналі Євробачення-2010 взяли участь 25 країн.

ЛIГАБiзнесIнформ, Сегодня