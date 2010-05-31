Переможниця Євробачення планує весілля з Рибаком

Німецька співачка Лена Майер-Ландрут, переможниця Євробачення-2010, зустрічається з переможцем Євробачення-2009 Олександром Рибаком.

Онука колишнього посла ФРН у СРСР зізналася журналістам, що з Рибаком, норвезьким співаком білоруського походження, її пов`язують романтичні стосунки, що тривають уже 3 роки і 4 місяці.

"Планується весілля", - сказала юна співачка, передає NEWSru.co.il.

Також в ЗМІ з`явилася інформація, що близько двох років тому Лена Майер-Ландрут знялася голою в одному з епізодів шоу Будь ласка, допоможіть мені.

Епізод представляв собою еротичну сцену, в ході якої молода пара займалася сексом в басейні. Партнер Лени по цій сцені, 19-річний випускник однієї зі шкіл Гамбурга, розповів, що епізод знімався з опівночі до шостої години ранку і за цей час він встиг зрозуміти, що Лена добре цілується.

Тим не менш, жодних стосунків на знімальному майданчику між молодими людьми не виникло, незважаючи на те, що обидва вони були самотні в той період.

Зазначимо, що раніше Рибак зізнався, що цього року буде вболівати за артистку з Німеччини.

Також він заявив ЗМІ, що його серце зайняте чоловіком, проте потім сказав, що це був жарт.

Як повідомлялося, в столиці Норвегії Осло в ніч з 29 на 30 травня відбувся фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2008. Перемогла представниця Німеччини Олена Майер-Ландрут.

Нагадаємо, що друге місце зайняла група Manga з Туреччини, третє місце - Paula Seling & Ovi з Румунії.

Представниця України Alyosha (справжнє ім`я - Олена Кучер) увійшла до десятки фіналістів, набравши 108 балів.

Загалом у фіналі Євробачення-2010 взяли участь 25 країн.



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