У Польщі покажуть стрічку про гірку долю українок-заробітчанок

З кінця травня – до початку червня у Варшаві (Республіка Польща) проходить цикл кінопоказів, присвячених темі мігрантів у Польщі та Європі. 15 червня, у рамах циклу «Розповіді мігрантів» у клубі-кав’ярні «Хлодна 25», що у Варшаві, буде презентовано документальну стрічку «Пані з України» режисера Павела Лозінського. Про це повідомило «Польське радіо».

За словами режисера Павела Лозінського, фільм розповідає про конкретну жінку з її мріями та її життєвими проблемами.

Павел Лозінський каже, що він хотів зробити документальну стрічку про трьох жінок з України, які мешкали разом – знімали квартиру, а радше підвал в одній з варшавських кам’яниць, у вілловому районі Варшави. На жаль, власниця цієї пивниці, яка, зрештою, нелегально її здавала українкам, не погодилася, щоб до цього помешкання прийшли з камерою. Тому треба було змінити сценарій фільму, довелося розповісти лише про одну героїню – пані Лесю.

Режисер з сумом констатує, що, на превеликий жаль, багато поляків уже забули, як їздили на заробітки до Німеччини, Англії, на Захід. І також були в такій ситуації, як сьогодні заробітчани з України в Польщі.

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