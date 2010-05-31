Табачник: неможливо надати якісне навчання студенту менш як за 10 тис.

Якісне навчання в українських вишах не може коштувати менш як 10 тис. грн. на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр освіти і науки Дмитро ТАБАЧНИК сьогодні на прес-конференції у Києві, коментуючи різницю у розмірах плати за навчання в різних українських ВНЗ.

За його словами, об’єктивні підрахунки й результати перевірок профільних міністерств і відомств показали, що “якісне надання освітніх послуг студенту вищого навчального закладу неможливо надати за суму менше 10 тис. грн., а в містах-“мільйонниках” – 12-14 тис. грн.”.

“Обґрунтований рівень якісних освітніх послуг для студента ВНЗ – це мінімум 10 тис. грн. Усі, хто робить це за менші кошти, – або демпінгують на ринку, або маніпулюють з наданням освітніх послуг”, – упевнений міністр.

Д.ТАБАЧНИК також зазначив, що ці показники співпали із розрахунками вартості послуг навчання у приватних вишах.

При цьому він підкреслив, що Міносвіти жодним чином не втручається у встановлення ВНЗ розмірів плати за навчання.