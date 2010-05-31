У Сікстинській капелі вчені віднайшли кодове зображення Мікеланджело

Мікеланджело залишив на стелі Сікстинської капели "закодоване" зображення, стверджують американські дослідники. На їхню думку, фрагмент голови однієї з людей, зображених на розписі, виписаний за зразком будови людського мозку, пише британська газета The Daily Mail.

Геніальний художник і скульптор в юні роки вивчав анатомію. Будучи студентом, він умовив священика дозволити йому досліджувати людські тіла, що зберігалися в морзі церковної лікарні. Згодом він знищив майже всі замальовки і записи, які виконав у ході вивчення анатомії.

Але все-таки, вважають фахівці нашого часу, майстер виконав ілюстрації анатомічного характеру, коли трудився в 1508-1512 роках над одним з відомих творів – розписом стелі Сікстинської капели. Увагу експертів привернув до себе західний сектор.

Мікеланджело в точності зобразив стовбур головного мозку і спинний мозок, стверджують Айен Сук і Рафель Тамарго, учені з Медичної школи Університету Джона Хопкінса (Балтімор). На цій панелі зображено Бога, що відокремлює світло від темряви. Експерти відмітили, що горло і груди Бога, написаного Мікеланджело, анатомічно неправильні, але ці "помилки" відсутні на всіх інших зображеннях. Крім того, тоді як світло на кожну з картин падає знизу зліва, шия Бога залита світлом, що йде прямо з боку глядача. Тому вони зробили висновок, що начебто ця «недбалість» наповнена особливим сенсом.

У опуклостях шиї проглядається ніжка мозку, скронева частка, півкуля мозочка, мозочок флоккулу-с, передня серединна борозна та інші частини головного мозку. Накладення шиї Бога з картини Мікеланджело на фотографію людського мозку показало точний збіг. Дивний джгут, що при цьому йде уздовж тулуба, в який звилася тканина одягу цього персонажу, нагадує спинний мозок.

У своїй статті, опублікованій в журналі Neurosurgery, учені заявили, що Мікеланджело тим самим зашифрував якесь послання для нащадків. Вони не стали припускати, яким був його зміст, але за медиків це зробив доктор Р.Дуглас Філдс з Університету Меріленда. Він висунув декілька версій.

Можливо, помістивши послання саме в епізод відділення світла від темряви, Мікеланджело хотів натякнути на конфлікт між наукою і вірою, припустив доктор Філдс. "Не секрет, що відносини Мікеланджело з Католицькою церквою стали напруженими. Художник був простою людиною, але він виростив у собі огиду до розкоші і розкладання в церкві. Можливо, значення розписів Сікстинської капели – не створення Богом Адама, але розум, здібність до спостереження і орган людського тіла, який забезпечує ці функції людини і його зв`язок з Богом без обов`язкової присутності церкви", – заявив також він.

Утім, газета не виключає, що картина стала свого роду "тестом Роршаха", тобто образом, який більше говорить про людину, яка його тлумачить, ніж про саму картину. Тому фахівці з анатомії і побачили в ній анатомічний зміст.

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