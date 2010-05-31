Сьогодні Клінту Іствуду виповнилося 80 років

Сьогодні, 31 травня, американський кіноактор і режисер Клінт Іствуд відзначає своє 80-річчя. Зірка фільмів про Дикому Заході прославився ще півстоліття тому, однак, навіть розмінявши дев`ятий десяток, не збирається залишати списки лауреатів найвідоміших кінофорумів світу.

Тільки в цьому році на нагороди претендують відразу дві роботи режисера, одна з них - Нескорений - вже удостоїлася премії Сезар.

Піаніст Клінт Іствуд

Клінт Іствуд-молодший народився 31 травня 1930 року в Сан-Франциско. Прізвище, що означає "східний ліс", перейшло йому від предків, серед яких були ірландці, шотландці та німці. З дитинства захоплювався джазом. Будучи прекрасним піаністом, він збирався вступати на музичне відділення в університеті, але його призвали до армії після початку війни в Північній Кореї.

Під час служби його літак упав у море. Іствуду довелося проплисти п`ять кілометрів до берега і самостійно йти на базу. Після катастрофи він до 1953 року служив військовим інструктором з плавання в Монтерей, пише peoples.ru.

В армії друзі порадили Клінту спробувати себе в кінематографі. Цьому сприяли його чудові зовнішні дані майбутнього актора. Його зріст становив 193 см. Згодом він увійде в трійку найвищих голлівудських акторів серед чоловіків разом з Вінсом Воном і британським актором фільмів жахів Крістофером Лі.

Актор Клінт Іствуд

Вступивши до університету Лос-Анджелеса, Іствуд почав один за одним відвідувати різні кастинги, поки не отримав пропозицію від студії Universal. Однак контракт не приніс йому довгожданої слави. Через півтора року актора звільнили, і він залишився без грошей і роботи.

Деякий час акторові доводилося заробляти на життя риттям басейнів, проте незабаром він отримує ролі в італійського режисера Серджіо Леоне, який зняв трилогію За пригоршню доларів, На кілька доларів більше і Хороший, поганий, злий.

Щоб не упустити удачу з рук, протягом зйомок всіх трьох фільмів Іствуд у якості талісмана носив одне і те ж пончо, яке ні разу не прали, пише kinopoisk.ru.

Фільми про Дикий Захід, зняті на теренах Італії, несподівано отримали широкий глядацький інтерес по всьому світу. Леоне стали називати творцем піджанру - спагетті-вестерн, а Іствуда - кращим ковбоєм всіх часів.

Режисер Клінт Іствуд

Повернувшись з Італії, Іствуд почав співпрацювати з режисером Доном Сігелом. На зміну ковбойському пончо прийшов міліцейський кітель. У ролі поліцейського Гаррі Каллахана актор з`явився відразу в п`яти фільмах, найвідомішим з яких став детектив Брудний Гаррі.

Проте жодна з ролей не принесла акторові заповітного Оскара, чого не скажеш про його режисерські роботи. Дебют Іствуда на цьому терені відбувся в 1971 році в трилері Заграй мені Туманно (Play Misty for Me). А перший Оскар прийшов до нього в 1988 році за кращий звук у фільмі Птах про джазового саксофоніста Чарлі Паркера.

Наступні великі нагороди приніс вестерн Непрощений (Unforgiven). Фільм про колишнього найманого вбивцю, який вирішив почати нове життя, завоював премію Золотий глобус та премію Оскар за кращу режисуру, пише peoples.ru.

Один із кращих своїх фільмів Крихітка на мільйон доларів режисер зняв у 74 роки. На цей раз він виступив в якості режисера, продюсера, виконавця головної ролі і навіть композитора.

У партнерки Іствуд вибрав не Сандру Баллок, а оскароносну Хіларі Суонк. Їй вже доводилося приміряти на себе образ мужньої особи у фільмі Хлопці не плачуть, проте підготовка до нового фільму відняла у неї вдвічі більше сил. Акторці довелося тренуватися кілька місяців з чемпіонкою світу з боксу. За цей час Суонк набрала близько 20 фунтів ваги без допомоги стероїдів.

Трагічна історія дівчини, яка мріє виграти всі чемпіонські титули, перемогла в чотирьох номінаціях Оскар: Кращий фільм, Краща жіноча роль, Краща чоловіча роль другого плану і Краща режисура.

Батько Клінт Ісвтуд

Незважаючи на солідний вік, завжди підтягнутий голлівудський красень Клінт Іствуд до цих пір вважається улюбленцем жінок. Він одружився досить рано - відразу після закінчення служби на красуні-моделі Меггі Джоносн. У цьому шлюбі народився син Кайл і дочка Елісон. Через п`ятнадцять років спільного життя подружжя розлучилося, і довгий час Іствуд перебував у вільному плаванні.

Зараз він одружений на телевізійній журналістці Діні Руїз, яка молодша за нього на 35 років. У 1996 році вона народила свого первістка, яким став для Клінта сьомою дитиною. Найзнаменитішим нащадком актора стала його старша дочка Елісон. Маючи успадковані від батька твердий характер і пробивну силу, Елісон стала актрисою і продюсером, заснувавши власну компанію.

Нагадаємо, що в січні 2010 року Клінт Іствуд очолив список найулюбленіших американцями акторів.



РИА Новости, Корреспондент