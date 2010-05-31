В Україні відбудуться V Дні польського кіно

В Україні з 4 по 20 червня відбудуться ювілейні V Дні польського кіно. Про це УНІАН повідомили організатори - Польський Інститут у Києві, Інститут Адама Міцкевича у Варшаві та мережа кінотеатрів "Кінопалац".

У рамках проекту у чотирьох містах України будуть представлені найкращі польські стрічки, створені протягом останніх двох років: «Все, що кохаю», «Чарівне дерево», «Ліс», «Мала Москва», «Нуль».

Дні польського кіно розпочнуться прес-конференцією 4 червня, у Севастополі, у кінотеатрі «Побєда». По закінченні прес-конференції відбудеться перегляд фільму Яцека БОРЦУХА «Все, що кохаю». 5 червня відбудеться перегляд документального фільму «Поклик свободи». Картину представить продюсер Павло ПОТОРОЧИН. Дні польського кіно у Севастополі триватимуть по 8 червня.

У Дніпропетровську Дні польського кіно відбудуться 10-13 червня у кінотеатрі „КіноСтанція”, ТРЦ „Дафі. У Києві - 11-14 червня у «Кінопалаці». У Полтаві – 16-20 червня у кінотеатрі „«Кінопалац» ім. І.П. Котляревського.

Гостями фестивалю стануть директор Інституту Адама Міцкевича Павло ПОТОРОЧИН та відомий кінознавець Матеуш ВЕРНЕР.

