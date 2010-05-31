У Києві відбудеться аукціон української фотографії

У червні в Києві відбудеться перший аукціон української фотографії Foto style. Аукціону передуватиме передаукціонна виставка, яка відбудеться в Шоколадному будиночку у Києві.

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На аукціоні буде представлено роботи найкращих українських фотографів різних напрямів та жанрів. Серед них - Олександр Мордерер, Ігор Гайдай, Сергій Бусленко, Тарас Маляревич, Юрій Косін та інші.

За словами організаторів, метою аукціону є формування, розвиток і популяризація ринку фотографії в Україні, а також підтримка талановитих фотографів, інтеграція українського фотомистецтва на американський та європейський ринки, створення єдиної системи обліку та тиражування фотографії.

Передаукціонну виставку буде відкрито для відвідувачів з 4 по 18 червня, з 10.00 до 20.00, понеділок вихідний. Охочі взяти участь в аукціоні зможуть зареєструватися на виставці, повідомили організатори аукціону.

У рамках благодійної діяльності аукціонний дім Foto style збирає кошти на відкриття дитячої школи живопису та фотографії, в якій талановиті діти зможуть безкоштовно відвідувати майстер класи знаменитих сучасних українських фотографів і художників, отримувати необхідні матеріали та обладнання для творчості, організовує та проводить конкурси дитячої світлини.

Нагадаємо, що у квітні 2010 року в Києві відбувся благодійний аукціон, на якому було виставлено раритети від радянських, російських, українських, а також світових акторів кінематографа.