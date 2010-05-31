Новий кліп Лободи і Барських обійшовся в 140 000 доларів

Бюджет спільного кліпу Серце б`ється відомої української співачки Світлани Лободи і співака Макса Барських, прем`єра якого відбулася в кінці травня цього року, склав 140 000 доларів.

Як повідомляє Screen Media, це один з найдорожчих кліпів в історії українського шоу-бізнесу.

Режисер кліпу став Алан Бадоєв перевтілив героїв у диких тварин, змусивши їх битися і рухатися з чималою швидкістю.

Всі трюки у кліпі Лобода і Барських виконали самі. "І Світлана і Макс набили один одному досить багато синців, але це було того варте", - заявив Алан Бадоєв після зйомок кліпу.

Автором пісні є Макс Барських, а назву треку вигадала Світлана Лобода.

Повідомляється, що Світлана Лобода для зйомок кліпу протягом місяця вивчала прийоми карате, а також навчилася керувати мотоциклом.



Нагадаємо, що раніше весною цього року Лобода і Барських знялися в провокаційній фотосесії в рамках проекту Небезпечні зв`язки чоловічого журналу XXL.

У січні нинішнього року Лобода, учасниця Євробачення-2009, зняла кліп на пісню Жити легко, в якому постала перед глядачами в образі жертви ожиріння - за сюжетом вона погладшала на 98 кг. Режисером цього кліпу також був Бадоєв.

Як повідомляв Корерспондент.net, нещодавно Світлана Лобода знялася в соціальному відеоролику проти насильства в сім`ї - у кліпі поп-зірка постає перед глядачами в синцях. Ролик з "побитою" Лободою був знятий в рамках акції Скажи "Ні" насильству в сім`ї, яка стартувала 2009 року.