В Україні виходить унікальне видання «Конституції Пилипа Орлика»

2 червня о 18.00 у Книгарні «Є» відбудеться презентація книги «Договори і Постанови».

У видавництві «Темпора» вийшла книга «Договори і постанови». Книга подає документ, відомий українському загалу, під назвою «Конституція Пилипа Орлика». Копія «Конституції» була нещодавно віднайдена в Московських архівах Олександром Алфьоровим і тепер публікується.

Нове видання містить архівні фотокопії текстів, їх розчитку та переклад. Завдячуючи новій знахідці, «Конституція» потрапить до українців без численних помилок. До книги увійшли також ратифікаційний акт Карла ХІІ та лист Карла ХІІ до кошового отамана Якима Богуша. У додатку вміщено факсимільне зображення опублікованих у ХІХ ст. латиномовного та російськомовного варіантів документів.

Текст «Договорів і постанов» було підписано в 1710 р. в місті Бендери, під час обрання наступника Івана Мазепи – Пилипа Орлика новим Гетьманом України.

Завдяки цій знахідці було встановлено, що «Договори і постанови» зберігались на Запорозькій Січі до її руйнації російською владою у 1775 р.

Книга присвячена 300-річчю обрання Пилипа Орлика Гетьманом України.

Презентація пройде за адресою: Київ, м.Золоті Ворота, вул. Лисенка 3.

Контакти:

Олександр Алфьоров (066) 225-05-06, (096) 30-10-710.