У Києві презентували «фрагменти діяльності та боротьби бандерівців»

Сьогодні у Києві відбулася презентація книги історика, громадського діяча Святослава ЛИПОВЕЦЬКОГО «ОУН (бандерівці): фрагменти діяльності та боротьби», у якій вміщено короткий історичний виклад становлення, розвитку та діяльності Організації українських націоналістів (бандерівців).

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Української інформаційної служби, організаторами заходу виступили Молодіжний націоналістичний конгрес та Українська інформаційна служба.

«ОУН є найлегендарнішою українською структурою, що впродовж понад восьми десятиліть провадить ефективну й жертовну боротьбу за здобуття та утвердження Української самостійної соборної держави», - пояснив вибір тематики для своєї книги С.ЛИПОВЕЦЬКИЙ.

Він також наголосив, що формат книги (багато ілюстрацій, витримок з досі засекречених документів) дозволяє зацікавити собою не лише дослідників, але й простих громадян, в першу чергу молодь.

«Книга С.ЛИПОВЕЦЬКОГО, яка написана доступною для простого читача мовою, має повернути інтерес українців до нашої історії, до національно-визвольних змагань, дозволить по-новому подивитися на історію становлення і боротьби Організації українських націоналістів», - підкреслив голова ОУН(б) Стефан РОМАНІВ.

«Віриться, що видання «ОУН (бандерівці): фрагменти діяльності та боротьби» сприятиме розвінчуванню тих міфів, які вішала на український визвольний рух радянська, а зараз поширює російська пропаганда», - зазначив екс-директор Державного галузевого архіву СБУ Володимир В’ЯТРОВИЧ.

Головний редактор «Шляху Перемоги» Віктор РОГ додав, що українська патріотична спільнота, в першу чергу молодіжні громадські організації такі як МНК, СУМ в Україні, чільним діячем якої багато років є С.ЛИПОВЕЦЬКИЙ, та інші сприятимуть поширенню книги серед українців.

Організатори презентації висловили сподівання, що книга стане справжнім бестселером, і готові докласти до цього максимум зусиль.