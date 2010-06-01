Під Києвом святкуватимуть День Ярила

5-6 червня у “Парку Київська Русь” під Києвом відбудеться свято народних традицій та обрядів День Ярила.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив автор проекту “Парк Київська Русь”, президент благодійної організації “Слов’янський фонд” Володимир ЯНЧЕНКО.

Він нагадав, що ІІІ Міжнародний фестиваль “Парк Київська Русь” розпочався наприкінці квітня, а закінчиться в середині жовтня цього року. Таким чином, за словами В.ЯНЧЕНКА, “Парк Київська Русь” претендує на потрапляння до Книги рекордів Гіннеса як найдовший фестиваль.

Автор проекту зазначив, що метою проведення фестивалю є популяризація давніх народних традицій та обрядів, демонстрація різноманітності та багатства нашої культури. В.ЯНЧЕНКО сказав, що однією із таких традицій є святкування Дня Ярила, який у слов’янській міфології є богом Сонця і родючості.

“Під час свята ми зануримось у старообрядні традиції наших пращурів, які донині живуть в нас. Ми намагаємося відстежити зв’язок між поколіннями, між минулим та сучасним. Вже пройшов фестиваль «Київська Русь XIII століття», попереду – фестивалі «Билини стародавнього Києва» IX-XI століть, Битва XV століття. Ми хочемо продемонструвати, наскільки різноманітна та багата наша культура. Саме тому виникла ідея відтворити давні народні обряди», - сказав В.ЯНЧЕНКО.

Також організатори повідомили, що у програмі свята будуть театралізована постановка “Народження Ярила”, стрибки через вогнище, танок “Зустріч Зими з Весною”, виступи школи бойових мистецтв “Великий степ”, хороводи з гостями свята.

У «Парку Київська Русь» обіцяють, що свято буде особливо насичене танцями та співом. “Родзинкою” фестивалю будуть виступи співачки Мечислави ГОЙ. Вона запевняє, що володіє даром живоспіву, який має цілющі властивості і позитивно впливає на тіло і душу усіх слухачів. Своїм незвичним вокалом співачка супроводжуватиме найяскравіші обряди свята.

Як повідомляв УНІАН, «Парк Київська Русь» є центром культури та історії, який створюється в селі Копачів Обухівського району Київської області. Головна мета – відтворення в масштабі 1:1 Дитинця Києва V-XIII ст. з максимальною історичною достовірністю і атмосферою Київської Русі. Загальна площа парку – 50 га. Територія Дитинця – 10 га.

Дістатися до «Парку Київська Русь» з Києва можна за 45 хвилин. У вихідні дні з 9.00 у напрямі «Парку Київська Русь» курсують автобуси від станції метро «Видубичи» (зупинка біля «Фуршету»). Інтервал руху - 30 хвилин. Ціна проїзду - 20 грн. Вартість квитка у фестивальний день - 60 грн., для пенсіонерів, студентів та дітей - 40 грн., для дітей до 7 років - безкоштовно.