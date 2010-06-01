Земфіра вийшла з відпустки і взялася за новий альбом

Російська співачка Земфіра Рамазанова оголосила про завершення своєї тривалої творчої відпустки і початок запису нового студійного альбому.

Як повідомляється на офіційному сайті виконавиці, крім запису альбому, Земфіра також працює над музичним оформленням фільму своєї подруги Ренати Літвінової "Остання казка Ріти".

Також на 1 вересня заплановано перевидання трьох перших альбомів співачки: "Земфіра" (1999), "Пробач мене моя любов" (2000) і "Чотирнадцять тижнів тиші" (2002). До цієї події буде приурочений міні-тур співачки по п`яти містах. Земфіра виступить у Санкт-Петербурзі (3 вересня), Катеринбурзі (7 вересня), Мінську (9 вересня), Києві (11 вересня) і Москві (17 вересня). Концертні майданчики, на яких зіграє співачка, поки не повідомляються.

Останній, п`ятий студійний альбом Земфіри, "Спасибі", вийшов 1 жовтня 2007 року додатком до журналу "Citizen K" видавничого будинку "Коммерсант`". 1 квітня 2008 року в СК "Олімпійський" в Москві пройшов фінальний концерт на підтримку цього диска, після якого Земфіра узяла тривалу відпустку, переставши займатися музикою. У березні 2009-го в Мережу просочилася збірка бісайдів Земфіри "Z-Sides", до цих пір не випущений офіційно, а 1 січня 2010 року співачка виклала на своєму сайті безкоштовний концертний диск "Live 2".

Lenta.ru