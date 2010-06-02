На Київськму кінофесті перемогла турецька драма Бабай

1 червня завершився другий Київський міжнародний фестиваль, пише Сегодня.

Головний приз - 20 тисяч доларів за найкращий художній фільм отримала драма Бабай турецького режисера Аталая Ташдікена.

Фільм оповідає про взаємини між сестрою і братом, які живуть в глухому селі під опікою дідуся-каліки.

Єдина українська картина в основній програмі Любити чи вбити (Стріляй негайно!) Вілла Новака отримала тільки приз За найкращу чоловічу роль - вона дісталася головному героєві Юрію Степанову посмертно.

По дві нагороди зібрали Дім зла поляка Войцеха Смаржовскі (кращий сценарій і краща режисура) і чорно-білий Вир литовця Гітіс Лукшаса (краща жіноча роль і краща операторська робота).

Сам Богдан Ступка на закриття фестивалю спізнився, з`явившись у момент, коли розстелили червону доріжку.

Тим часом, сильний дощ ледь не зірвав прохід зірок, які прибули на закриття.

Проте через декілька хвилин злива припинилася, і дефіле все-таки відбулося.

Готуючись до зливи, сестра Федора Бондарчука - Наталя (Солярис) - прийшла з плащем на руці і парасолькою. Одягнена вона була в кораловий костюм і білий шарф.

А ось актриса Ольга Куриленко завітала в довгій бірюзовій вечірній сукні від українського дизайнера Катерини Шаховської. Ольга прибула на закриття українського кінофесту в компанії імпозантного чоловіка з обручкою на руці, якого вона воліла не представляти.

Нагадаємо, з 25 травня по 1 червня у столиці тривав Київський міжнародний кінофестиваль. Столичний кінофорум відбувався уже вдруге. Його ідейним натхненником є відомий актор Богдан Ступка. Цього року патронат над фестивалем взяв український Президент.

Серед гостей були американський актор Каспер Ван Дін, Олексій Серебряков, Віра Глаголєва, Станіслав Говорухін та інші.

Також гостем Другого київського міжнародного кінофестивалю став наймолодший оскароносець Едріан Броуді, який прилетів до столиці разом зі спортсменом і актором Олегом Тактаровим. У Києві Броуді пробув два дні - провів майстер-клас для студентів-кінематографістів і знявся в телешоу.