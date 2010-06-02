Вознесенського поховають у Передєлкіно

Поет і прозаїк Андрій Вознесенський, який помер 1 червня, буде похований у дачному селищі Передєлкіно, де він останнім часом жив і працював.

Як повідомляє РИА Новости з посиланням на секретаря Союзу письменників Росії Геннадія Іванова, прощання з Вознесенським відбудеться в п`ятницю, 4 червня, в Центральному будинку літераторів.

"Це буде в п`ятницю, подробиці стануть відомі пізніше", - сказав співрозмовник агентства.

Андрій Вознесенський народився 12 травня 1933 року в Москві. У 14 років він послав свої вірші Борису Пастернаку і отримав від нього запрошення в гості. Ця подія визначила життя Вознесенського.

Поет почав публікуватися з 1958 року. Офіційні критики лаяли поета. У 1963 році на зустрічі з інтелігенцією в Кремлі Хрущов піддав різкій критиці поета і в запалі кричав йому: "Забирайте ваш паспорт і забирайтесь геть, пане Вознесенський!". Однак, незважаючи на тимчасові негаразди, його вірші продовжували видаватися великими тиражами.

У 1960-і роки Вознесенський виступав зі своїми віршами у Парижі, в Мюнхені. Здійснив поїздки в Італію, Францію та інші країни. У 1964 році вийшла його збірка антисвітом. Усього Вознесенський випустив понад 30 віршованих збірок, у тому числі Погляд, Тінь звуку і На віртуальному вітрі.

У 1979 році Вознесенський взяв участь в альманасі Метрополь. На початку 80-х поет почав писати прозу. У 1982 році він опублікував повість О, а в 1984 році - книгу Виконроби духу. Прозові та поетичні твори.

На вірші Вознесенського Юрій Любимов поставив у Театрі на Таганці виставу Антисвіти, Олексій Рибніков написав рок-оперу Юнона і Авось, а Марк Захаров поставив її в Ленкомі, Родіон Щедрін створив музичний твір Поеторія.

За своє життя Андрій Вознесенський був удостоєний безлічі нагород - як російських, так і міжнародних. Він є кавалером ордена Трудового Червоного Прапора, а також орденів За заслуги перед Вітчизною III і II ступеня. Крім того, Вознесенський - почесний член безлічі академій, в тому числі Паризької академії братів Гонкур і Європейської академії поезії.



РИА Новости

