Едуард Хіль оголосив конкурс віршів для пісні Тро-ло-ло

Едуард Хіль заявив про те, що стартує міжнародний конкурс на кращі вірші для хіта Тро-ло-ло.

Конкурс віршів для хіта, який став настільки популярним серед молоді XXI століття після його прем`єри, стартував 1 червня.

В молоді роки Едуард Хіль збирався присвятити себе опері і свої естрадні концерти він спеціально вибудовував так, щоб разом із естрадними піснями у них звучали й оперні партії - зокрема, знаменита арія Фігаро. Одного разу композитор Аркадій Островський пообіцяв Едуардові Хілю скласти таку пісню, яка б не поступалася знаменитій арії з Севільського цирульника. Так і народився цей хіт гарного настрою.

"Коли я її виконую, то уявляю собі Фігаро - безтурботного, завзятого малого. Можливо, саме своєю душевністю вона і припала багатьом до смаку. У мене виникла думка: а чому б не зібратися всім світом і не придумати для неї слова?" - Заявив артист.

На думку виконавця, це можуть бути вірші про кохання, про природу - загалом, про що завгодно і будь-якою мовою світу.

Переможця конкурсу визначить сам Хіль, допомагатимуть йому носії всіх мов, якими буде написано конкурсні тексти. Цілком можливо, що в результаті буде зроблено запис пісні різними мовами світу у виконанні відомих співаків.

У квітні на хвилі нової популярності 75-річний артист відіграв концерти в Москві. Глядачі, які звикли бачити на сцені відомих рок-зірок, цього вечора слухали пісні 44-річної давнини, такі, як Человек из дома вышел, Звездная баллада, Песня о друге з кінофільму Шлях до причалу, Как провожают пароходы.



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