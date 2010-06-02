Кінопрем'єри тижня: пригода, кохання та комедія

Літній кіносезон в Україні 3 червня розпочинають три довгоочікувані стрічки: “Принц Персії: Піски часу”, “Секс і місто-2” та “Мармадьюк”.

“Принц Персії: Піски часу” – для любителів екшену та пригод. Екранізація культової комп’ютерної гри "Принц Персії".

За сюжетом, юний принц Дастан намагається повернути собі королівство, яке в нього відняли обманом. Для цього йому знадобиться могутній артефакт, що може повертати час назад і зробити свого власника володарем світу. Фільм обіцяє бути цікавим завдяки Джеку Джилпінхолу та Джемі Артертону, що виконують тут головні ролі. Багатообіцяючим є і участь у роботі над стрічкою продюсера трьох частин “Піратів Каибського моря” Джері Брукхаймера.

“Секс і місто-2”. Шанувальники серіалу і першої частини сіквелу нарешті зможуть дізнатись, що ж приховується за завісою щасливих кінців.

Цього разу “Секс” виходить за грані “Міста”, переносячи чотирьох подруг у більш віддалений та екзотичний куток світу, де завжди весело і де постійно відбувається щось загадкове. Тепер вони намагатимуться розбити стереотипи шлюбу, материнства та буденності. Все, як і раніше, – Сара-Джесіка Паркер, Крістін Девіс, Сінтія Ніксон і Кім Кетрол дивуватимуть глядачів своїми гламурними сукнями, сяючими клатчами та оригінальним ставленням до життя.

“Мармадьюк” – комедійна стрічка, що розповідає про пригоди бешкетного датського дога Мармадьюка і його друга кота Карлоса.

Кіт і пес переїзжають разом зі своїми господарями до нового міста, де серед тварин уже є свої лідери та закони. Мармадьюк відчайдушно намагатиметься подружитися з новими знайомими, при цьому будучи обережним, щоб остаточно не розвалити все навколо себе…

Катерина Зінов’єва