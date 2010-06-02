Памела Андерсон просить Путіна врятувати тюленів

Зірка Playboy і актриса Памела Андерсон написала листа прем`єр-міністрові Росії Володимиру Путіну, повідомляє GZT.RU.

Андерсон написала послання Путіну від імені руху PETA. У ньому знаменита модель просить російського прем`єра заборонити імпорт до Росії шкіри канадських тюленів.

Вона нагадує про те, що імпорт тюленів шкіри заборонений в ЄС, США та Мексиці. Росія є одним з останніх, що залишилися, ринків продажу шкур тюленів, пише актриса.

Вона також зазначила, що написати листа Путіну її надихнула публікація в інтернеті збірки фотографій російського прем`єра з різними тваринами, йдеться в листі, копія якого виявилася в розпорядженні GZT.RU.

Це не перший лист Памели Андерсон російському уряду. У 2008 році зірка Playboy написала листа президентові РФ Дмитру Медведєву, в якому просила заборонити ввезення до Росії шкур морських котиків.

У 2009 році, після того, як у Росії заборонили відстріл дитинчат тюленів, Андерсон відправила Путіну листа з проханням умовити уряд Канади піти на аналогічний крок і заборонити полювання на тюленів.

Крім Памели Андерсон, лист Путіну писала ще одна знаменитість - французька кіноактриса і захисниця тварин Бріжит Бардо. У березні 2009 року Бардо в листі Путіну назвала прем`єр-міністра РФ "президентом свого серця" і подякувала йому за ініціативу щодо заборони полювання на дитинчат тюленя.

Корреспондент.net.