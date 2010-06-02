Кіркоров та Басков відкриють магазини свого секонд-хенду

Зірки російської естради Філіп Кіркоров та Микола Басков відкриють магазин, де продаватимуться наряди з їхніх особистих гардеробів. Артисти обіцяють, що ціни на зоряний секонд-хенд будуть прийнятні.

"У моєму будинку накопичилося стільки одягу від відомих кутюр`є, що його вже немає куди дівати. На багатьох речах ще навіть бирки не зірвані. Викидати шкода, а зносити все неможливо. Тому прийшла ідея відкрити свій магазин, де можна буде продати все це за доступними цінами ", - заявив Кіркоров.

"А чому ні? Люди зможуть купити костюм, джинси, сорочку, аксесуари від Баскова або Кіркорова, знаючи, що це не підробка: адже багато речей шилися дизайнерами спеціально для нас", - додав Басков.

Як повідомляє NEWSru Israel з посиланням на газету Янтарный край, відкриття магазину заплановане на вересень 2010 року.

Нагадаємо, що Кіркоров ще в 2008 році заявляв, що відкриє в центрі Москви магазин одягу, в якому буде продавати свої костюми.

Корреспондент.net