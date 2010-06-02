«Країна мрій» готується до старту

10 та 11 липня на Співочому полі в Києві відбудеться щорічний міжнародний етнофестиваль „Країна мрій”

Про це УНІАН повідомили в прес-службі організаторів фестивалю.

Організатори зазначають, що на відвідувачів чекають традиційні виступи музичних гуртів з України та усього світу, танцювальні майстер-класи, забави, частування національними стравами, вечірній гала-концерт на Великій музичній сцені, майстер-класи на Алеї Майстрів: лісова скульптура, гончарі, ткачі, ковалі, писанкарі, вишивальниці, різьбарі, майстри з виготовлення килимів, а також ляльок та іграшок з соломи і лози. Книжкова Алея Майстрів від найбільших українських видавництв, що простягнеться від подвір’я музею Гончара до Алеї майстрів.

А також:

– Перший в Україні Кобзарський слем (змагання серед кобзарів у поетичний майстерності, переможця в якому визначать глядачі) – на Великій літературній сцені;

– Марафон кулешів від українських зірок (уперше) – на території подвір’я музею Гончара;

– Література етнічних спільнот України (болгари, румуни, угорці, роми, греки, уруми, татари, гагаузи, караїми) на Великій літературній сцені;

– Література регіонів України (Одещина, Буковина, Криворіжжя, Закарпаття, Слобожанщина) на Великій літературній сцені;

– Майстер-класи з каліграфії, виготовлення паперу, палітурення та ілюстрування книжок – на майданчику Майстер-кляса;

– Поетичні читання, зустрічі з українськими письменниками, співана поезія та багато-багато смачних книжок.

Нагадуємо, що ініціатором фестивалю є Олег Скрипка.