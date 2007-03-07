Львів виділить кошти на благоустрій території навколо пам`ятника Бандері

"Місто Львів виділить на благоустрій території навколо пам`ятника Степану Бандері 250 тисяч гривень, решту грошей дасть обласна рада. На сесії Львівської міської ради депутати "Свободи" пропонували виділити з міського бюджету 500 тисяч гривень, однак їхня пропозиція не була підтримана",- повідомив ЗІКу вчора, 6 березня, депутат Львівської обласної ради, голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

За його словами, пам`ятник Бандері мав бути відкритий давним-давно - ще у жовтні 2004 року: "Тоді "помаранчеві" сказали, що варто перенести відкриття, бо це може зашкодити виборчій кампанії Ющенка. Буцімто, східні регіони не проголосують, якщо Ющенко приїде на відкриття. З іншого боку, він не міг не приїхати, бо тоді погіршиться думка про нього на Західній Україні".

На думку Олега Тягнибока, будівництво пам`ятника Степану Бандері потрібно завершити якомога швидше: "Зараз починаються дискусії про те, яким має бути цей пам`ятник. Треба ці дискусії закінчувати і виконувати затверджений раніше проект. Інакше Тернопіль та Івано-Франківськ випередять нас. Наші депутати будуть контролювати фінансування будівництва, як у міській, так і в обласній радах".