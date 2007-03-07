”Свободівці” вшанували пам`ять Романа Шухевича

5-го березня у селищі Білогорща відбулося вшанування пам`яті генерала-хорунжого Української Повстанської Армії Романа Шухевича. Нагадаємо, що у цьому селі, 57 років тому головнокомандувач УПА загинув у нерівному бої з енкаведистами.

Не дивлячись на те, що багато Львів`ян і мешканців Львівської області прибуло, аби вшанувати пам`ять генерала-хорунжого УПА, міський голова Львова й голова Львівської обласної державної адміністрації проігнорували цей захід і направили туди своїх заступників. У скорботному віче взяло участь близько 60-ти членів ВО "Свобода". Не зважаючи на довготривалість віче (близько двох годин), організатори не надали слова депутату Львівської міської ради фракції ВО "Свобода" Андрію Хомицькому.