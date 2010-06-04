Степан Коваль знімає пластиліновий мультфільм

У Києві презентували сім серій анімаційного фільму ”Моя країна – Україна”. Стрічка – пластилінова, кожна її серія триває 3 хв. Головні герої – казкар Сашко Лірник і його кіт.

– Ідея серіалу виникла років п’ять тому, – розповідає київський мультиплікатор Степан Коваль, 44 роки. – Я їздив по різних фестивалях і бачив схожі проекти з Голландії, Англії, Росії, Німеччини. Вони відображали любов людей до своєї країни, нації.

Сценарії пише казкар Сашко Лірник, 47 років. Його справжнє ім’я Олександр Власюк.

– Є фільми про луганський степ, Кривий Ріг, Тернопіль. У серії про Луганськ мав бути козак із чубом, –– каже він. – У нас є луганський режисер. Він каже ”Нет, там был только русский мужик”. Ми знайшли компроміс – вийшов рускій мужик з українським чубом.

Кота озвучила актриса Анна Левченко, 46 років. Її голосом розмовляють герої мультфільмів ”Сімпсони”, ”Футурама”, ”Покемони”.

– Хотіли запросити Олексія Вертинського. Та я підійшла до Степана і кажу: ”Я хочу озвучити цього кота. Він схожий на мене – такий самий мордатий”.

– Стьопа боявся, щоб його мультфільм не був схожий на російський ”Гора самоцвітів”, – говорить мультиплікатор Євген Сивокінь, 72 роки. – Але кошторис його стрічки значно менший. Щоб розрахуватися зі своїми працівниками, Стьопа зробив рекламу для дитячого Євробачення. Ці гроші віддав людям на зарплату.

– Читав інтерв’ю колишнього міністра культури Василя Вовкуна, – розповідає Сашко Лірник. – Вася хвалиться: ”У нас уже випущені 24 серії”. Ні копійки не видали, а він уже печатку поставив і кругом розтиражував.

На фестивалі фільм переглянули 50 глядачів.

– Після показу до мене підійшов японський кінорежисер. Сказав, що все зрозумів, бо мультик схожий на японське аніме, – сміється Степан Коваль.

Gazeta.ua