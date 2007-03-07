Відбудеться Відкрита платформа для дебатів про сучасну культуру

Щотижневі посиденьки в УНІАН на тему: ”Успіх театру «ДАХ» у Лондоні: нові перспективи, чи нові проблеми?”. Театр «Дах» повернувся з Лондона, де дав 10 спектаклів «Пролог до «Макбета» у «Барбікан-центрі». Український театр вперше потрапив на цю сцену. Виступи були дуже успішними. Тепер представники «Барбікан-центру» хочуть побачити постановку «ДАХ-у» на великій сцені в Україні. Учасники: режисер, актор, художній керівник та продюсер ЦСМ «Дах» Владислав Троїцький, режиссер, драматург, лауреат «Золотої маски» та премії ЮНЕСКО KLIM, керівник ГУ культури КМДА Світлана Зоріна. Модератори: Ксенія Сладкевич і Петро Мацкевич – корпорація інтелектуальних рішень Matskevych&Sladkevych Brand Corporation (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 486-03-30, 8-050-372-92-00, pr@msbrand.net. Реєстрація на місці за службовими посвідченнями.