Всеукраїнська кампанія підтримки читання “Книгоманія-2007” у березні

Національна програма пропаганди читання і популяризації української книги “Книгоманія”, проводиться з 2002 року з ініціативи президента Львівського Форуму видавців Олександри Коваль.

З 1 березня розпочинається один з найзахопливіших етапів “Книгоманії” - Всеукраїнський конкурс “Найкращий читач України”, у якому візьмуть участь близько 200 тисяч дітей віком 12-13 років з усіх областей України, АР Крим, міст Києва та Севастополя. Акцію буде проведено в 2-3 тисячах шкільних, сільських і дитячих бібліотек, повідомили у прес-службі Форуму видавців.

Конкурс проходить у кілька етапів, переможці (по 3 найкращі читачі з кожної області) отримують запрошення на пригодницько-літературний фестиваль, який відбувається у рамках Форуму видавців у Львові, де на дітей чекають літературні мандрівки; зустрічі з українськими та іноземними письменниками; майстер-класи з літератури, що їх проводять найпопулярніші українські автори та інші розваги.

Організатори закликають дітей України до засвоєння на практиці ідеалів громадянського суспільства. Акція непокори “Хочу бути найкращим читачем!” спрямована на подолання інертності деяких бібліотек.

До програми “Книгоманії-2007” входить: Всеукраїнський конкурс “Найкращий читач України” (березень –травень); Міжнародний симпозіум “Візуалізація образу дитини в літературі” та книжковий ярмарок “Форум видавців – дітям” (12 – 14 квітня); 2-й дитячий книжковий ярмарок в Українському домі (30 травня – 2 червня); 2-й різдвяний книжковий ярмарок (18 – 22 грудня); Фестиваль дитячого читання в рамках Форуму видавців у Львові.

Також у рамках акції проводиться благодійний збір книжок для дітей у потребі, медіа-акція “Одна Україна – одна книжка”; фестиваль “Україна читає своїм дітям”; конкурс “Дитяче журі вибирає найкращу книжку”; соціальна реклама читання за участі українських зірок шоу-бізнесу, спорту, кіно, політики.

Акція “Книгоманія” проводиться за сприяння Громадської організації “Форум видавців” Львівської обласної ради, Національної бібліотеки України для дітей Львівської обласної державної адміністрації, Державної науково-педагогічної бібліотеки України Львівської міської ради ім. В.О.Сухомлинського.

Також з 2006 р. кампанію підтримує Святослав Вакарчук, який пожертвував на потреби кампанії перші 50 тис. гривень, а також Руслана Лижичко.