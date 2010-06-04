У підручнику від Табачника Бандера – вбивця, а Сталін – переможець

Міністр освіти Дмитро Табачник розкрив кілька принципів подачі матеріалу в ще не написаному новому підручнику з історії. Зокрема, будуть суттєво переосмислені постаті лідерів ОУН і УПА, повідомляє ТСН .

Міністр освіти та науки Дмитро Табачник вважає, що новий підручник з історії України має наповнюватися тільки незаперечними фактами. До таких, на його думку, належить те, що лідери українських націоналістів Степан Бандера і Роман Шухевич були організаторами масових убивств, а Йосип Сталін – командиром армії-переможниці.

"Бандера й Шухевич залишаться в історії як націоналісти й організатори масових убивств, але при цьому вони ще й будуть навічно заплямовані колабораціонізмом", – наголосив Табачник. Разом із тим, він звернув увагу на складність трактування такої історичної особистості, як Йосип Сталін.

На переконання міністра, для адекватного розуміння цих трьох історичних постатей підручник має пояснити учням, чим відрізнялася Велика Вітчизняна війна від Другої світової, які коаліції брали участь у війні і яка була в кожної мета. "Напевно, після того, як весь цей матеріал буде якісно засвоєний учнем, у нього не буде жодних проблем з ідентифікацією особистостей Сталіна й Бандери з Шухевичем, які так хвилюють сьогоднішнє суспільство", – підкреслив Табачник.

На його думку, Сталіну не можна ставити пам`ятник, оскільки він безпосередній винуватець смерті багатьох ні в чому не винних людей, але не можна заперечувати роль Сталіна як верховного головнокомандуючого армії, що перемогла.

"На мою думку, у першу чергу підручник має бути історично коректним - трактування вітчизняної й світової історії не може змінюватися зі зміною президента або міністра освіти, не може й не має залежати від особистих смаків, комплексів і фобій будь-якої посадової особи. Тому підручник має наповнюватися фактами незаперечними", – також наголосив міністр.

Крім того, він впевнений, що діти повинні дізнаватися про Голодомор, війни, революції й повстання з документів і фактів. "Ми ж візьмемо на себе сміливість прокоментувати ці факти так: голод, "організований" зі злим наміром державних мужів, і голод, спровокований їхньою некомпетентністю, рівною мірою вимагають відповідальності винних (якщо не юридичної, то історичної). Голод, від якого люди гинуть за соціальною ознакою, не менш страшний, ніж голод, від якого люди гинуть за ознакою етнічною. Мільйон загиблих – не менш страшна цифра, ніж десять мільйонів", - запропонував концепцію підручника міністр.

Нагадаємо, говорячи про концепцію нового підручника з історії, Табачник також наголосив, що заради уникнення політизації він не повинен охоплювати подій останніх 10 років.

Також Табачник зауважив, що підручник не повинен залежати від позиції "представника "маленького, але гордого", загубленого в горах племені".