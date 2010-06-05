Українці можуть взяти участь у конкурсі Henkel Art.Award. 2010

Розпочався IX міжнародний мистецький конкурс Henkel Art.Award., який у 2010 р. проходитиме в 31-й країні Центральної та Східної Європи, у тому числі в Україні, а також в Середній Азії.

Henkel Art.Award. проходить за підтримки австрійської культурної асоціації KulturKontakt Austria та Музею сучасного мистецтва фонду Людвіга (MUMOK).

До участі в конкурсі запрошуються митці з України, яким необхідно надіслати відповідну заявку та репродукції своїх робіт. Переможець міжнародного конкурсу отримає премію розміром 7 000 євро, а також допомогу в проведенні персональної виставки в музеї MUMOK у Відні. Премія Henkel Art.Award. присуджується митцям за неординарність та інноваційність їхніх робіт.

Конкурс Henkel Art.Award. дозволяє молодим талантам знайти свою дорогу у світі мистецтва. Переможці конкурсу надалі постійно запрошуються до участі у престижних міжнародних конкурсах та виставках.

До участі у конкурсі приймаються роботи з п’яти сфер сучасного мистецтва: живопис, графіка, фотографія, відео та інсталяція. Вибір переможців проходитиме у два етапи: спочатку національне журі вибере трьох переможців, які згодом зможуть представити свої роботи на суд міжнародного журі у Відні, що складатиметься із провідних спеціалістів в галузі сучасного мистецтва. Переможці національного конкурсу отримають також можливість проведення виставки своїх робіт в Україні.

Взяти участь у конкурсі можуть усі охочі, за наявності професійного досвіду в одному із наведених напрямків мистецтва: живопис, графіка, фотографія, відео та інсталяція.

Термін подачі заявок завершиться 10 червня 2010 року (дата відправки заявки). Більш детальні умови участі в конкурсі можна знайти на сайте www.henkel.ua.