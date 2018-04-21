Кабмін змусясть до конкретних дій

6 березня у місті Глухові відбулося спільне засідання двох Комітетів Верховної Ради України з питань культури і духовності й з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства.

Це була перша ідея провести засідання двох комітетів, його причиною стало критичне становище історико-культурних пам’яток у столиці гетьманщини, 300-річчя якої виповнюється у 2008 році.

Участь у засіданні взяли голови двох Комітетів, Володимир Яворівський, Юрій Сербін, Міністр культури і туризму Юрій Богуцький, голова Сумської обласної адміністрації Качур Павло Степанович та багато інших. Очікували на прибуття Міністра будівництва архітектури й житлово-комунального господарства України Володимира Рибака, але він з невідомих причин не прибув, а також ніхто з його заступників.

Кожен з виступаючих наголошував на критичному становищі історико-культурних пам’яток не тільки у Глухові, але й по цілій Україні. І звичайно приходили до висновку, що без належного фінансування немає про що розмовляти. Зокрема, Володимир Яворівський наголосив на тому, що "кошти, які виділені на 2007 рік на реставрацію, ще не надішли".

Різноголосся принесла пропозиція голови Держслужби з питань національної культурної спадщини Кучерука Миколи – “заборонити приватизацію історико-культурних об’єктів, оскільки власники не можуть утримувати їх у належному стані”. Але з ними категорично не погодився Юрій Сербін, який запропонував визначити близько 100 об’єктів, які не можуть бути приватизовані, а решту можна віддавати під приватизацію, так як, “державних коштів не вистачить навіть на один Глухів”.

Підбиваючи підсумки засідання прийнято проект Постанови, який планується внести на розгляд Верховної Ради до кінця березня. Яворівський, зокрема, зазначив, що вони “цією Постановою змусять уряд вдатися до конкретних дій”.

Повний проект Постанови:

Проект

Вноситься народними депутатами України –

членами Комітетів з питань культури і духовності

та з питань будівництва, містобудування

і житлово-комунального господарства

В. Яворівським, Ю. Сербіним та іншими.

ПОСТАНОВА

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про 300-річчя гетьманської столиці в Глухові

Враховуючи особливе значення міста Глухова, як гетьманської столиці в розвитку ідеології українського державотворення у ХVІІІ столітті, у зв’язку з відзначенням у 2008 році 300-річчя гетьманської столиці в Глухові,

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Підтримати ініціативу Глухівської міської ради Сумської області щодо відзначення у 2008 році на державному рівні 300-річчя гетьманської столиці в Глухові.

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

- розробити й затвердити Комплексну програму збереження історичної забудови та розвитку туристичного потенціалу колишніх гетьманських столиць – Чигирина, Батурина, Глухова;

- у місячний термін з дня прийняття цієї постанови створити Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя гетьманської столиці в Глухові, включивши до складу цього комітету представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості, науковців;

- у місячний термін після створення Організаційного комітету розробити та затвердити план заходів, пов’язаних з відзначенням на державному рівні 300-річчя гетьманської столиці в Глухові.

3. Державному комітету телебачення і радіомовлення України забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації заходів, пов’язаних з відзначенням 300-річчя гетьманської столиці в Глухові.

4. Кабінету Міністрів України передбачити виділення коштів для підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя гетьманської столиці в Глухові.

5. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітети Верховної Ради України з питань культури і духовності та з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства.