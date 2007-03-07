Відбір на “Євробачення-2007” в Україні пройде без україномовної пісні

Національна телекомпанія України завершує приготування до фінального шоу – відбору претендентів на “Євробаченя-2007” від України. Натомість жоден із семи претендентів на поїздку в Хельсінкі у фіналі національного “Євробачення” не співатиме українською. Робоча назва пісні, з якою виступить фаворитка конкурсу Вєрка Сердючка, - “Европа гоп”. Це російськомовна композиція, яку, за словами прес-секретаря компанії Mamamusic Марти Середи, у разі перемоги перероблять на англійсько-російську.

Інші три проекти, якими опікується продюсер Сердючки Юрій Нікітін, до фіналу українського “Євробачення” запаслися також російськомовними піснями. Бондарчук співатиме розкручену композицію “Серебром”. Дівчата з “Не Ангелів” – пісню “Танцуй со мной” зі свого дебютного альбому. А хлопці з “Авіатору” - композицію “Ангели”, що увійшла в їхню другу збірку.

Співачка Олена Гребенюк, переможниця міжнародного конкурсу “Євровідео-2006”, виконуватиме лірично-драматичну і водночас танцювальну пісню “Зла больше нет”, у приспіві якої публіка зможе оцінити її оперний вокал. “Фішкою виступу буде хореографічна постановка, - сказав кореспонденту “ВЗ” продюсер Олени Гребенюк Ярослав Клімась. - У сукні від молодого дизайнера Тетяни Ажипи Олена виглядатиме королевою”.

Натомість без балету обійдеться Євгенія Власова. “Фішкою шоу буде сама Євгенія, - сказав кореспондентові “ВЗ” продюсер співачки Дмитро Костюк. - Нічого нового ви не побачите”. А співатиме Власова англомовний варіант уже відомої в Україні пісні “Я буду...” – I will be…

З англомовною піснею Stolen rain (“Вкрадений дощ”) покорятиме глядачів ще один конкурсант – співак GODO (Юрій Лук’яненко). За словами продюсера виконавця Геннадія Заровного, попри те, що GODO працює в оперному напрямі, на “Євробаченні” він виступить з танцювальною композицією.

8 березня відбудеться генеральна репетиція фінального концерту.

“Розпочнеться концерт-конкурс о 20.00, - повідомила директор творчого об’єднання музичних і розважальних програм НТКУ Олена Мозгова. - Спершу співатимуть семеро претендентів на поїздку в Хельсінкі. За правилами “Євробачення”, вони виступатимуть “наживо” не більше трьох хвилин. Згодом співатимуть Олександр Пономарьов і Тіна Кароль. Їхні виступи перемежовуватимуться сюжетами про історію участі України в конкурсі. Опісля перерви на 20-хвилинний вечірній випуск новин від 21.20 для українців заспівають учасники “Євробачення-2007” з Польщі, Білорусії, Румунії і Мальти”.

Голосування телеглядачів триватиме близько години, повідомляє газета “Високий Замок”. У професійному журі – оперний співак Володимир Гришко, президент Федерації спортивного танцю Європи Святослав Влох, віце-президент конфедерації дизайнерів і стилістів України Оксана Новицька, президент НТКУ Віталій Докаленко і Директор розважальних телепрограм НТКУ Олена Мозгова.