Міжнародний дитячий центр ”Артек” почав випускати свій журнал

Як повідомили в прес-службі МДЦ “Артек”, у перших числах березня під час проведення Міжнародного літературного фестивалю “Вітер змін” відбулася презентація першого номеру журналу, в якій взяли участь гості фестивалю - сценарист, автор мультсеріалу “Ну, постривай” Олександр Курляндський і народна артистка України Раїса Недашковська.

За словами генерального директора МДЦ “Артек” Бориса Новожілова, журнал “Артек” створений для “дітей, закоханих в “Артек”, і для тих, хто там ще не був”, проте не залишить байдужими і дорослих _ “артеківців” різних років, співробітників, що створювали табір у різні роки, а також батьків, що відправляють своїх дітей на відпочинок у табір.

Над випусками нового періодичного видання працюватимуть, як професійні журналісти, так і юні починаючі автори-учасники “артеківських змін.

У журналі можна буде прочитати новини про найяскравіші події змін і фестивалів, про перспективи і нові проекти “Артеку”, акції і конкурси. Крім того, в журналі буде історичний розділ.

Журнал “Артек” виходитиме українською мовою щомісячно і розповсюджуватися у вільному продажі. З другого півріччя його можна буде читати також російською, а наступного року з`явиться можливість підписатися на журнал.