Яворівський побачив у Табачника антиукраїнську шизофренію

Народний депутат із фракції БЮТ Володимир Яворівський вважає, що восени міністр освіти і науки України Дмитро Табачник буде відправлений у відставку.

Про це він сказав Gazeta.uа, коментуючи заяву очільника Міносвіти про “вбивць Бандеру і Шухевича”.

“Після війни боялися, що десь іще щось може бути заміновано. Тому попереду паровоза йшов вагон на випадок того, якщо щось трапиться. У мене таке враження, що Янукович – це паровоз, а Табачника пускають попереду як цей вагон. Хай вже заспокоїться. Нічого він уже не поміняє. Він перебуває останні дні на міністерській посаді. Таке враження, що він уже і Януковичу набрид своїми заявами”, - пояснив депутат.

“Табачник своїми майже щоденними антиукраїнськими викидами вже просто перестав дивувати не тільки українців, а і євреїв, і навіть росіян. У мене таке враження, що в міністра освіти розпочався етап антиукраїнської шизофренії”, - зазначив він.

Яворівський нагадав, що Табачник запропонував в курсі української літератури вивчати твори тільки тих авторів, які вже померли.

“Тобто Ліні Костенко, Дмитрові Павличку, Валерію Шевчуку треба просто померти для того, щоб діти мали можливість в школі ознайомитися з їхніми творами. Це могла вигадати тільки людина, яка патологічно ненавидить все українське”, - додав “бютівець”.

Нагадаємо, Табачник розповів про концепцію нового підручника з історії для середніх шкіл. На його думку, лідери ОУН-УПА Степан Бандера і Роман Шухевич повинні бути визнані колабораціоністами. Крім того, зі шкільного курсу необхідно виключити події останніх десяти років, щоб уникнути підміни історичного підходу політичним.