У центрі Львова знайшли давню дорогу (фото)

Археологи, які здійснюють нагляд за реконструкцією пл. Осмомисла у центрі стародавнього Львова, виявили дерев’яну дорогу, що, ймовірно, датується XVI–XVII століттями, відтак ремонтні роботи на ділянці, де було виявлено знахідку, тимчасово призупинили, – про це із посиланням на директора НДЦ «Рятівна археологічна служба» інституту археології НАН України Олега Осаульчука сьогодні, 7 червня.

«300-літню дерев’яну бруківку знайшли після того, як на глибині 20 сантиметрів виявили два ряди дерев’яних водогонів, які датуються XVII–XVIIІ ст. Коли почали копати нижче, десь на глибині 1,5 м знайшли дерев’яну дорогу, яка йде з сучасної вулиці Б. Хмельницького на площу Торгову. Поки що важко сказати точний період, коли її побудували, але уламки кераміки, які знайшли на поверхні, вказують на XVI–XVII ст. Зараз ми вивчаємо конструкцію кладки цієї дороги. Ймовірно, бруси клали навхрест, а це означає, що дорога була багаторівнева, – розповів Остап Лазурко, науковий співробітник Рятівної археологічної служби.

Дослідження ж площі Осмомисла триватимуть, доки працюватимуть будівельники. При цьому археологи не досліджуватимуть всієї площі, а лише ті ділянки, які будуть розкриті під час ремонтних робіт.

«Міська рада, яка провадить комплексну реконструкцію площі Осмомисла із заміною всіх комунікацій, на жаль, вкотре не повідомила археологів про земляні роботи в центральній частині Львова. Чиновники вчергове проігнорували пам’ятко-охоронну частину проекту і не передбачили фінансування археологічних робіт. Тож тепер в авральному порядку укладають договір з археологами і шукають відповідні кошти», – пояснив Олег Осаульчук.

ЗІК