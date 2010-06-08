Російський скульптор хоче побудувати монумент, вищий за Ейфелеву вежу

Відомий скульптор Росії Зураб Церетелі повідомив журналістів, що мріє спорудити монумент, вищий за знамениту Ейфелеву вежу в Парижі.

Виставка народного художника СРСР і Російської федерації урочисто відкрилася публіці в Національному арт-клубі в Нью-Йорку в понеділок.

"Висота Ейфелевої вежі 300 метрів, а це буде 400-метрової висоти", - поділився задумкою Церетелі.

Проект знаходиться поки на стадії задумки, у нього немає конкретного замовника.

"Поки не знаю ...Хто хоче (може реалізувати ідею) ...Але економічно буде дуже прибутково", - сказав Церетелі, не розкриваючи деталі задуму.

РІА “Новости”