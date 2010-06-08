У пошкодженні «Тризуба» на Говерлі підозрюють акт вандалізму

На Прикарпатті вивчають причини пошкодження УНІАН. На Прикарпатті вивчають причини пошкодження на Говерлі скульптурної композиції «Тризуб».

Як повідомили УНІАН в Івано-Франківській облдержадміністрації, після отримання інформації про руйнування однієї частини «Тризуба» відповідним службам доручено вивчити причини пошкодження. В облдержадміністрації не виключають, що це могло статися внаслідок впливу природних факторів (влучення блискавки, перепад температур тощо), адже відламаний шматок тризуба лежить біля самої композиції. Однак, в ОДА також мають наміри перевірити версію про споєння акту вандалізму.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Івано-Франківській області, з метою з’ясування фактичних обставин і причин пошкодження композиції на місце події сьогодні зранку буде спрямовано слідчо-оперативну групу міліції разом з фахівцями, які свого часу виготовляли та встановлювали на Говерлі скульптурну композицію «Тризуб». На їхню думку, робити висновки про те, чи це був факт навмисного пошкодження, чи композиція зруйнувалася внаслідок впливу природних факторів та умов можна буде після ретельного огляду місця встановлення скульптурної композиції.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2008 року з нагоди 18-ї річниці проголошення Декларації про державний суверенітет України Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом із делегаціями з усіх областей нашої держави здійснив сходження на Говерлу й відкрив скульптурну композицію «Тризуб». Глава держави разом з головами обласних держадміністрацій на вершині заклав капсулу із землею, привезену з різних регіонів України. Також того дня на Говерлі було піднято Державний прапор. Встановленим на Говерлі українським символам (герба і державного прапора) надали статус пам`ятки державного значення.

У жовтні 2007 року представники Євроазійського союзу молоді пошкодили встановлені на Говерлі символи Української держави: спиляли елементи конструкції малого герба України та нанесли фарбою на пам’ятний знак Конституції України емблему організації, до якої вони належать.