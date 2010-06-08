Помер творець «Красуні» і «Брудних танців»

У США на 59 році життя помер продюсер Стів Ройтер.

За словами членів сім`ї Ройтера, він помер від раку в себе дома в Санта-Монікі, штат Каліфорнію. У нього залишилися дружина, мати і дочка.

Ройтер приїхав до Голлівуду в кінці 1970-х років і швидко став експертом з залучення коштів до зйомок картин. Він використовував при продюсуванні новаторські способи оптимізації оподаткування.

Стів Ройтер як виконавчий продюсер у числі іншого брав участь у створенні фільмів «Брудні танці» з Патріком Свейзі, а також «Красуня» з Джулієй Робертс і Річардом Гіром.

Разом з актором і продюсером Майклом Дугласом він створив компанію Douglas/Reuther Productions і з 1994 по 1999 рік посідав у ній посаду президента.

У числі спродюсованих компанією фільмів – бойовик «Без обличчя» з Джоном Траволтою і Ніколасом Кейджем у головних ролях.

Усього в послужному списку Ройтера числиться 35 фільмів.

Кореспондент