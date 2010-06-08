Божичі презентують у Росії український фольк

Український гурт Божичі презентують український фольклор на головній сцені фестивалю «Пустые Холмы» у Росії.

Пустые Холмы («Пустиє Холми») – найбільший етнічний та полістилістичний фестиваль Росії, - відбуватиметься у Калузькій області з 10 по 14 червня. Започаткований у 2003 році. Фестиваль позиціонує себе як вільний простір, на якому об‘єднуються творчі люди всіх не форматних жанрів музики, театру тощо.

Божичі навідуються до Росії вже не перший рік, завдяки щорічним успішним гастролям гурт зміг зібрати свою постійну аудиторію.

Божичі виступатимуть на головній сцені «Пустые холмы» цього культового музичного фестивалю 13 червня з годинною програмою, орієнтовно о 15.00. Орієнтовно о 17.00 відбудеться невеликий виступ колективу на фольклорній сцені («Летучий корабль»).