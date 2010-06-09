Вацлав Гавел отримав премією Кафки

Колишнього президента Чехії Вацлава Гавела нагороджено престижною літературною премією імені Франца Кафки. Фонд Кафки базується в Празі.

Премія у розмірі 10 тисяч доларів вручається щорічно за внесок у світову культуру.

У різні роки переможцями премії ставали американський письменник Філіп Рот, а також нобелівські лауреати – австрійська письменниця Елфрід Джелінек і британський драматург Гарольд Пінтер.

73-річний Гавел з 1960-х років видав безліч п`єс і романів, які одержали міжнародне визнання.

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