Вацлав Гавел отримав премією Кафки
09:42, 09 червня 2010Культура
0 0
Нагорода – 10 тисяч доларів
Колишнього президента Чехії Вацлава Гавела нагороджено престижною літературною премією імені Франца Кафки. Фонд Кафки базується в Празі.
Премія у розмірі 10 тисяч доларів вручається щорічно за внесок у світову культуру.
У різні роки переможцями премії ставали американський письменник Філіп Рот, а також нобелівські лауреати – австрійська письменниця Елфрід Джелінек і британський драматург Гарольд Пінтер.
73-річний Гавел з 1960-х років видав безліч п`єс і романів, які одержали міжнародне визнання.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter