У Києві покажуть нову стрічку про Джона Леннона

17 червня о 19:00 у кінотеатрі Київ відбудеться всеукраїнська прем`єра фільму «Стати Джоном Ленноном» – про культового британського музиканта від культової британської художниці Сем Тейлор Вуд.

Це дебютна повнометражна картина художниці, фільм чотири рази номінований на премію BAFTA, виграв British Independent Film Award у категорії Краща жіноча роль другого плану і одержав 14 нагород і номінацій на різних кінофорумах.

Сценаристом фільму став Метт Грінхелг, який працював над стрічкою «Контроль» про життя ще одного культового музиканта – вокаліста групи Joy Division Йена Кертіса.

Як признався сам Грінхелг, після «Контролю» він не хотів братися за черговий сценарій про рок-зірку, але історія сімейних перипетій Леннона захопила його, а то, що драма ця сформувала майбутнього легендарного бітла, зробило роботу над фільмом ще більш захоплюючою.

В основі сценарію – книга зведеної сестри Джона Леннона Джулії Бейрд «Уявіть це: Дорослішання з моїм братом Джоном Ленноном».

Проект представлено спільно з Київською радою Міжнародного клубу Бітлз.

Сем Тейлор-вуд – одна з найяскравіших фігур покоління так званих «Молодих британських художників» (YBA – Young British Artists). Вона одержала премію найперспективніший молодий художник на Венеціанській Бієннале 1997 рік і була номінована на тернеровскую премію в 1998 році.

Серед її проектів – серія фотопортретів голлівудських акторів (Дастін Хофман, Шон Пенн, Бред Пітт і багато інших), що плачуть, відео-інсталяція «Зітхання» (Sigh), побудована на виступі симфонічного оркестру та інші. Знакова для України робота – відео «Трихвилинний раунд» за участю братів Кличків.

Корреспондент.net