На арешт Ліндсі Лохан видали ордер

Суд Лос-Анджелеса видав ордер на арешт скандально відомої американської кіноактриси Ліндсі Лохан. Таке рішення ухвалила суддя Марша Ревел за підсумками екстреної зустрічі з представниками прокуратури й адвокатами знаменитості.

У повідомленні суду вказується, що 23-річна актриса порушила умови наглядового режиму. Свідоцтвом цього стали свідчення спеціального браслета, який Лохан зобов`язана носити, не знімаючи, на щиколотці до 6 липня.

Інформаційне агентство AP раніше повідомило, що браслет, котрий фіксує вміст спиртного й наркотиків у організмі, злетів з ноги актриси. Це трапилося після церемонії вручення кінонагород музичного телеканалу MTV в неділю, 6 червня, і святкової вечірки, що зазвичай супроводжується пиятикою.

Браслет на щиколотці Лохан був встановлений 24 травня в покарання за затримку актриси на Каннському кінофестивалі і нез`явлення в термін до суду Лос-Анджелеса.

Його неможливо відкрити і зняти непомітно для приладів, за якими стежать спеціальні інспектори. Вони зобов`язані негайно повідомити про те, що сталось, суддю, яка веде справу актриси. За зняття браслету загрожує покарання аж до поміщення під варту.

18 травня Лохан, котра знаходилася на Каннському кінофестивалі, була направлена повістка до суду Лос-Анджелеса. Причиною цього стало невиконання до кінця актрисою умови накладеного на неї за минулі провині покарання. Зокрема, з 13 профілактичних бесід про шкоду алкоголю вона відвідала тільки десять.

Лохан не встигла з'явитися до суду Лос-Анджелеса в строк 20 травня, пояснивши затримку крадіжкою її паспорта у Франції. Адвокати своєчасно внесли заставу в 100 тисяч доларів. Це дозволило анулювати ордер на арешт Лохан, виданий раніше суддею Ревел.

Зараз сума нової застави встановлена в розмірі 200 тисяч доларів. Як стверджує інтернет-сайт MTV, актриса вже виплатила цю суму. Позов відкликано, Лохан залишається на волі.

NEWSru.com