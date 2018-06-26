Посол Грузії зізнався, без чого не може водити машину

Українсько-грузинський гурт Ґорґішелі в рамках проекту «У гостях у Посла Грузії в Україні» презентував свій другий альбом «Ромбамбар».

Новий альбом об`єднав 12 композицій: 7 українською та 5 грузинською мовами. Серед них – обробка народних пісень: українських – "Ой, місяцю", "Ой, хто, хто Миколая любить"; грузинських – "Харалало", "Нані". Платівка побачила світ завдяки сприянню президент Грузії Михаїл Саакашвілі.

Також на презентація завітали галерист і музикант Павло Гудімов, народний депутат Лесь Доній, фронтмен гурту С.К.А.Й. Олег Собчук, режисер Сергій Архипчук та інші.

– Я отримав масу задоволення, почувши другий альбом гурту, – зізнається Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні Григол Катамадзе. – Так, це рок, але в такому виконанні, що бере за живе. З того часу, відколи я пізнав для себе музику Ґорґішелі, не можу їздити без неї в машині. Зі мною навіть трапився у зв’язку з цим не дуже приємний інцидент. Коли перший раз слухав їхній диск, у мене врізався «Мерседес».

– Ми з Ґорґішелі гарні друзі. Познайомившись минулої осені у турі Україною, ми почали багато спілкуватись. Зараз плануємо створити, якщо не спільний проект, то записати хоча б одну пісню разом, – розповідає галерист і музикант Павло Гудімов.

Фронтмен гурту С.К.А.Й. Олег Собчук зауважує, що музика сестер поєднує в собі сучасний рок з елементами фольклору. Таке поєднання українських і грузинських мотивів і забезпечує гурту повну унікальність.

Катерина Зінов’єва

Фото Олександра Заклецького