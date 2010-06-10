Цьогорічна Країна мрій буде платною

Сьомий Міжнародний етнічний фестиваль «Країна Мрій» відбудеться 10 та 11 липня 2010 року на Співочому полі в Києві.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі фестивалю.

"Ідучи назустріч численним проханням додати до фестивалю іще один день, оргкомітет ухвалив єдине можливе рішення – зробити вхід на цьогорічну «Країну Мрій» платним. На сьогоднішній день це єдина можливість подовжити свято, і ми щиро сподіваємось, що ціна на квитки (30 грн. – вхід та 100 грн. – місце у партері) не здасться вам непомірною" – зазначають організатори.

Традиційна для Країни Мрій Алея Майстрів, як і щороку, готова прийняти нових відвідувачів, усіх, хто прагне особисто доторкнутися до рукотворного дива народних ковалів, гончарів, ткаль, писанкарів та інших творців національної культури. На майданчику Козацькі Розваги - Галявина «Ярило» розгортатимуться інтерактивні забави від братства козацького звичаю «Спас», надзвичайно цікава Дитяча Майстерня з інтерактивними народними іграми, казками, майстер-класами з виготовлення унікальних іграшок. Літературна частина фестивалю «Країна Мрій» під керівництвом братів Капранових презентуватиме відвідувачам книжкових майстрів та багатий на сюрпризи книжковий ярмарок. Серед основних приємних несподіванок – майстер-клас із друкарської справи, майстер-клас із палітурення книжок, майстер-класи з каліграфії, виготовлення паперу та ілюстрування книжок, а також перший в Україні Кобзарський слем, марафон кулешів від українських зірок, література етнічних спільнот України. На Майданчику Українсько-Японського Центру відвідувачі матимуть нагоду якомога найширше ознайомитися з культурою японського народу та розширити свої пізнання щодо цієї дивовижної культури. Також працюватимуть традиційні для фестивалю Кобзарська сцена, Майстерня Танців, сцена Під Стінами Лаври та сцена Зелена галявина. Закінчуватиме денне гуляння Вечірня сцена.

Цьогорічний фестиваль проходить під екологічним гаслом – «Країна Мрій – Чиста Країна!». Навесні під орудою фестивалю відбулась Велика Зелена Толока. Ідея фестивалю «Країна Мрій - 2010» – створення національного простору з чистим довкіллям, світлими думками та намірами, неспотвореним відчуттям автентичного, джерельністю народних традицій. Ми наголошуємо, що чуйного, дбайливого ставлення потребує не тільки навколишній світ, природа, але й кожна людина.

Організатором і засновником фестивалю є Олег Скрипка.