Московський патріарх Кирило хоче перейменувати вулицю Мазепи в Києві

Московський патріарх Кирило звернувся до Київміськдержадміністрації з проханням перейменувати вулицю Івана Мазепи на Лаврську.

Про це на засіданні Київради повідомив заступник глави КМДА Віталій Журавський.

Тим часом, опоненти цієї ініціативи готуються до активних протестів у випадку, якщо це питання буде розглядатися.

"Плазування деяких депутатів перед іноземцями принижує гідність українців", - заявив глава осередку Київської міської організації Української народної партії Володимир Шовкошитний, повідомляє прес-служба УНП.

За його словами, "комісія відмовилася ухвалити рішення для винесення відповідного питання на сесію Київради".

На думку політика, "проект документа взагалі не повинен був би розглядатися на засіданні комісії Київради з питань культури, оскільки його попередньо не розглядала комісія з перейменування при КМДА".

Українська правда