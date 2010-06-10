Новий кліп Леді Гаги став суперхітом на YouTube

Відеокліп на пісню поп-співачки Леди Гаги (справжнє ім`я Стефані Джерманотта) "Alejandro", прем`єра якого відбулася напередодні, став суперхітом на YouTube. Менш ніж за добу ролик подивилися більше семи мільйонів разів. При цьому кількість кліків збільшується з кожною годиною на декілька сотень тисяч.

Кліп на композицію "Alejandro" з альбому Леді Гаги 2009 року "The Fame Monster" зняв відомий фешн-фотограф Стів Кляйн. Відео триває близько дев`яти хвилин. Багато музичних видань зазначили, що кліп знятий в стилістиці ролика "Vogue" Мадонни. За словами самої Леді Гаги, свій ролик вона вирішила присвятити всім представникам сексуальних меншин. "Я нескінченно поважаю гея-співтовариства і захоплююся сміливістю і силою духу представників секс-меншин", – заявила співачка.

"Alejandro" став не єдиним кліпом Леді Гаги, що встановили рекорд за кількістю переглядів. Так, у квітні 2010 року було оголошено, що відео на композицію "Bad Romance" стало роликом, який найбільше проглядався на YouTube – з моменту релизу кліпу його подивилися більше 180 мільйонів разів. Усього ж відеокліпи артистки на YouTube зібрали більше мільярда кліків.

Lenta.ru