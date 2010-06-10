Творчі майстерні виселяють з Лаври

БЮТ наполягає, що Київрада має продовжити художникам договір оренди творчих майстерень на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутатської фракції «Блок Юлії Тимошенко» у Київській міській раді.

Як зазначив голова Постійної комісії Київради з питань культури та туризму, депутат фракції БЮТ Олександр БРИГИНЕЦЬ, творчі майстерні художників, що знаходяться у корпусі № 30 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, опинились під загрозою виселення через закінчення договору оренди.

Від керівництва Національної спілки художників України надійшов лист з проханням продовжити строк дії відповідного договору через рішення Київради.

«З одного боку, виселення закладів культури заборонене постановою Верховної Ради України. З іншого - з моменту закінчення договору оренди художні майстерні не матимуть законного права перебувати на території Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Звертаю увагу, що про передачу цього корпусу монахам мова йти не може, оскільки ця будівля ніколи їм не належала. Після війни її збудували коштом Спілки художників України виключно для розміщення професійних творчих майстерень», - підкреслив депутат київської фракції БЮТ.

О.БРИГИНЕЦЬ нагадав, що Києво-Печерська Лавра вже зверталась до Київради із проханням передати їй у користування ряд корпусів, в тому числі художньої майстерні, аргументуючи це «гострою нестачею обслуговуючих приміщень». Проте Київська міська рада у квітні 2010 року своїм рішенням дала згоду на передачу у постійне користування монастирю двох будівель келій, виключивши з цього списку майстерню.

«Я вважаю, що у художніх майстернях мають працювати художники. І навіть якщо будівля цих майстерень потребує капітального ремонту, Київрада мусить продовжити митцям договір оренди до початку реставраційних робіт, а після їх завершення повернути у приміщення майстерні», - сказав голова комісії з культури.

О.БРИГИНЕЦЬ нагадав, що аналогічний досвід розв’язання проблеми у депутатів Київради є. Це випадок із наданням в оренду Будинку актора караїмської кенаси.

***Сьогодні у корпусі №30 загальною площею 1606 кв.м. по вул. І.Мазепи, 21, що знаходиться на території Києво-Печерської Лаври, функціонують постійно діюча виставкова зала, майстерні 30-ти художників, а також працює школа іконопису.