У день смерті шанувальників Майкла Джексона пустять до його поховання

У перші роковини смерті поп-співака Майкла Джексона, 25 червня, місце його поховання на кладовищі Forest Lawn у Лос-Анджелесі на один день відкриють для відвідин. Інформацію про те, що шанувальники зможуть прийти на могилу "короля поп-музики", підтвердила місцева влада і поліція, яка забезпечуватиме порядок під час пам`ятного заходу.

Похорони Майкла Джексона, який помер 25 червня 2009 року, відбулися у вересні ж року після довгих суперечок його родичів про місце поховання співака. Незабаром після похоронів тіло було перенесено в закритий мавзолей, відвідати який могли тільки рідні і близькі Джексона.

26 червня 2010 року родина Джексона має намір провести вечір пам`яті співака. Захід відбудеться в готелі Hilton у Беверлі-Хіллс. За словами організаторів вечора, на захід з`їдуться родичі виконавця, його колеги і прості шанувальники творчості поп-артиста.

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