Вєрка Сердючка поїде на “Євробачення-2007”

У п‘ятницю, 9 березня, у прямому ефірі на Першому Національному телеканалі відбувся фінальний концерт, під час якого було визначено виконавця, який буде представляти Україну на “Євробаченні-2007” у Хельсінкі.

Перемогу одержав Андрій Данилко (Вєрка Сердючка). Він набрав майже 6 тисяч голосів з 17 тисяч. Журі присудило цьому співаку найвищих 7 балів.

Представника від України для участі у міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2007” обирали глядачі за допомогою інтерактивного голосування.

Згідно з Положенням про конкурс "Євробачення", до 12 березня країни-учасники мають подати пакет документів свого виконавця до міста призначеного на травень фіналу, до Хельсінкі.